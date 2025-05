Hinspiel-Pleite für Robin Gosens und Florenz - Chelsea mit einem Bein im Endspiel der Conference League

Florenz geht mit einer Hypothek ins Halbfinal-Rückspiel gegen Sevilla, Chelsea kann im Rückspiel eigentlich nichts mehr passieren.

Nationalspieler Robin Gosens droht mit dem italienischen Traditionsklub AC Florenz in der Conference League nur einen Schritt vor dem Finale das Aus. Die Fiorentina verlor das Halbfinal-Hinspiel bei Betis Sevilla mit 1:2 (0:1) und benötigt im Rückspiel im heimischen Stadio Comunale Artemio Franchi am kommenden Donnerstag (21.00 Uhr/RTL+) nun unbedingt einen Sieg, um sich doch noch die dritte Finalteilnahme in Folge zu sichern.