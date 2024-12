Europa League heute live bei RTL und Sky: Wo läuft welche Partie am 6. Spieltag heute live im Free-TV und Livestream?

Der 6. Spieltag der Europa League steht an. Doch wo läuft welches Spiel - bei RTL oder Sky? SPOX liefert Euch die Antwort zur Übertragung.

In der Europa League steht am heutigen Donnerstag, dem 12. November, der 6. Spieltag der Europa League an. Insgesamt werden am heutigen Tag 17 Duelle ausgetragen. Mit der TSG Hoffenheim und Eintracht Frankfurt sind auch zwei deutsche Teams mit dabei.

SPOX verrät Euch, wo welche Partie zu sehen ist!