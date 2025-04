Fußball heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt welche Spiele am Sonntag im TV und Livestream?

Auch am heutigen Sonntag werden zahlreiche Fußballspiele absolviert. Hier erfahrt Ihr, wo Ihr sie live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Die Vorbereitungen auf die bevorstehende Fußball-Saison sind am laufen, auch im Rahmen der Olympischen Spiele in Paris wird am heutigen Sonntag, den 28. Juli, Fußball gespielt.

Der FC Bayern München bestreitet heute nach dem 14:1-Sieg gegen den Kreisligisten FC Rottach-Egern sein zweites Testspiel. Gegner des deutschen Rekordmeisters ist der Regionalligist FC Düren. Aus Deutschland ist auch der Zweitligist SSV Ulm gegen die Reservemannschaft des VfB Stuttgart im Einsatz. Zudem steigen sechs Gruppenspiele im Rahmen des Frauen-Fußballturniers bei Olympia.

Fußball heute: Die wichtigsten Vereinsspiele am 28. Juli im Überblick

Uhrzeit Mannschaft 1 Mannschaft 2 14.00 Uhr SSV Ulm VfB Stuttgart II 15.30 Uhr FC Düren FC Bayern München 19.30 Uhr FC Porto Al-Nassr 21.00 Uhr Benfica Lissabon Feyenoord Rotterdam

Fußball heute: Die Frauen-Olympiaspiele am 28. Juli im Überblick