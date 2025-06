Hansa Rostock, Testspiel heute live im Free-TV sehen: Wer zeigt / überträgt das Derby gegen den Rostocker FC im TV und Livestream?

Hansa Rostock bestreitet heute ein Testspiel gegen den Rostocker FC. Wer das Derby live überträgt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Am heutigen Donnerstag, dem 26. Juni, kommt es zu einem besonderen Testspiel in Rostock: Hansa Rostock ist zu Gast beim Rostocker FC. Während sich Hansa auf die neue Saison in der 3. Liga vorbereitet, beginnt für den RFC nach einer desaströsen Spielzeit mit null Punkten der Neuanfang in der Verbandsliga. Der Anpfiff zur Partie erfolgt um 19.00 Uhr am Sportplatz Damerower Weg.

Wo Ihr das Spiel live verfolgen könnt, erfahrt Ihr in diesem Artikel.