Gipfeltreffen am Dienstag! Verantwortliche des FC Barcelona wegen Dani Olmo in Leipzig

Die Zukunft von Dani Olmo von Bundesligist RB Leipzig soll sich offenbar am Dienstag entscheiden. Bei den Sachsen kommt es zu einem Gipfeltreffen. Doch ob der Spanier am Ende zu seinem Ex-Verein FC Barcelona in die Primera División wechselt, ist zumindest bislang weiterhin unklar.

Wie die spanische Zeitung Mundo Deportivo berichtet, kehrt Europameister Olmo am Dienstag zusammen mit seinen Beratern Andy Bara und Juanma López nach Leipzig zurück. Zudem werde auch Barcelonas Sportdirektor Deco am Cottaweg erwartet.

Die Katalanen sind sich mit dem 26-Jährigen bereits über einen Sechsjahresvertrag einig. Nun geht es um die Höhe der Ablösesumme.

Laut der Zeitung wird Barcelona den Leipzigern ein Angebot über 47 Millionen Euro machen, das auch bis zu 13 Millionen Euro an Bonuszahlungen enthält. Drei Millionen dieser Boni seien demnach leicht zu erreichen, die restlichen zehn Millionen sollen an Titelgewinne in der Primera División und der Champions League geknüpft sein.