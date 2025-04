Fußball heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt welche Spiele am Samstag im TV und Livestream?

Der Fußball hat heute einige Highlights zu bieten. Welche relevanten Spiele anstehen und wie Ihr sie live im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Fußballfans haben am heutigen Samstag, den 3. August, reichlich Grund zur Freude. Nicht nur geht es bei den Olympischen Spielen in Paris zur Sache, auch in der 2. Bundesliga und der 3. Liga wird im Rahmen des 1. Spieltags um Meisterschaftspunkte gekämpft.

Dazu werden zahlreiche Testspiele absolviert. Unter anderem ist der FC Bayern München um 13 Uhr gegen Tottenham Hotspur im Einsatz.