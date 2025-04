Der Füllkrug-Nachfolger kommt: Nächster Deal des BVB offenbar fix

Wie Sport1 berichtet, ist der Wechsel von Maximilian Beier von der TSG Hoffenheim zu Borussia Dortmund beschlossene Sache. Auch laut SID-Informationen steht der Transfer unmittelbar vor dem Vollzug.

Die beiden Klubs sollen sich geeinigt haben, die Ablösesumme für den deutschen Nationalspieler liege bei rund 30 Millionen Euro. In Form von Bonuszahlungen könnte der Betrag sogar noch etwas steigen. Beier soll bereits am Montag für den Medizincheck in Dortmund erscheinen und einen Vertrag bis 2029 erhalten.

Beier stand bereits beim Testspiel der Kraichgauer gegen den FC Fulham am Samstag nicht im Kader. Die TSG begründete dies vor dem Spiel auf der Plattform Xmit folgendem Posting: "Die TSG Hoffenheim steht wie bereits bekannt in konkreten Verhandlungen über einen Vereinswechsel und verzichtet aus diesem Grund heute auf eine Nominierung von Maximilian Beier für den Spieltagskader."