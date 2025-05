Finaltag der Amateure heute live im Free-TV sehen: Wer zeigt / überträgt die Landespokal-Endspiele und Konferenz im TV sowie Livestream?

Heute finden die 20 Finalspiele der Landespokale statt. SPOX verrät Euch, wo die größte Fußball-Übertragung des Jahres live im Free-TV gezeigt wird.

Am heutigen Samstag, den 24. Mai, steigt der Finaltag der Amateure 2025: In 20 der 21 DFB-Landesverbände werden die Pokalsieger ermittelt – in insgesamt vier zeitlich versetzten Anstoßphasen. Für die teilnehmenden Klubs geht es dabei nicht nur um den Titel im eigenen Verband – die Sieger ziehen auch in die erste Runde des DFB-Pokals ein.

Nicht dabei ist diesmal der Fußballverband Westfalen: Weil Arminia Bielefeld am Abend im DFB-Pokalfinale gegen den VfB Stuttgart steht, wurde das Landespokal-Endspiel gegen die Sportfreunde Lotte auf Donnerstag, den 29. Mai, verlegt.

SPOX klärt Euch im Folgenden darüber auf, wo sich die Begegnungen jeweils live im TV und Livestream verfolgen lassen.