Fenerbahce Istanbul vs. Union Saint-Gilloise, Europa League heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt EL 1. Spieltag im TV und Livestream?

Fenerbahce Istanbul kriegt es in der Europa League mit Union Saint-Gilloise zu tun. Wir zeigen Euch, wie Ihr die Begegnung live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Auch am heutigen Donnerstag, den 26. September, werden im Rahmen des 1. Spieltags in der Europa League neun Spiele bestritten. Unter anderem empfängt Fenerbache Istanbul den belgischen Meister Union Saint-Gilloise. Die Partie wird um 18.45 Uhr im Ülker-Stadion in Istanbul angepfiffen.