FC Midtjylland vs. TSG Hoffenheim, Europa League heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt EL 1. Spieltag im TV und Livestream?

Die TSG Hoffenheim ist heute zu Gast beim FC Midtjylland. Wer den 1. Spieltag der Europa League im TV und Livestream überträgt, erfahrt Ihr hier.

Gemeinsam mit der SGE vertritt die TSG Hoffenheim dieses Jahr die Bundesliga in der Europa League. Der erste Test für die Hoffenheimer in der neuen Saison kommt heute (25. September) gegen den FC Midtjylland. Das Duell soll um 21 Uhr in der MCH Arena in der dänischen Stadt Herning angepfiffen werden.