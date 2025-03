FC Chelsea vs. Servette heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Conference League Qualifikation im TV und Livestream?

Servette Genf bestreitet in der Qualifikation für die Conference League heute sein Hinspiel beim FC Chelsea. SPOX liefert die wichtigsten Infos zur Übertragung im TV und Livestream.

Servette hat in der Qualifikation für die Conference League keine leichte Aufgabe vor sich. Am heutigen Donnerstag, dem 22. August, ist Genf an der Stamford Bridge beim FC Chelsea zu Gast. Um 21 Uhr geht es dort los.