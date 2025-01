Leon Goretzka fällt nach einer Oberschenkelzerrung aus dem Freiburg-Spiel "einige Tage" aus. Ein Einsatz gegen Holstein Kiel bleibt offen.

Fußball-Rekordmeister Bayern München muss in den kommenden Tagen auf Mittelfeldspieler Leon Goretzka verzichten. Wie der Klub am Sonntag mitteilte, erlitt der 29-Jährige im Bundesliga-Spiel am Samstag beim SC Freiburg (2:1) eine Zerrung im linken, hinteren Oberschenkel und "wird einige Tage pausieren". Goretzka war in der 40. Minute ausgewechselt worden.