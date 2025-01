Der Youngster konnte am Donnerstag wegen eines Infekts nicht trainieren. Ob es für Samstag reicht, ist unklar.

Bayern München bangt vor dem Jahresauftakt in der Bundesliga bei Borussia Mönchengladbach um den Einsatz von Superstar Jamal Musiala. Wie der Rekordmeister am Donnerstag mitteilte, konnte der 21-Jährige wegen eines grippalen Infekts nicht am Mannschaftstraining der Münchner teilnehmen. Am Samstag (18.30 Uhr/Sky) sind die Bayern in Gladbach zu Gast.