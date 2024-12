Fans weigern sich, das Stadion zu verlassen: Derby zwischen Hammarby IF und Djugardens nach Böllerwürfen abgebrochen

Das Stockholmer Derby zwischen Hammarby IF und Djurgardens IF in der Allsvenskan ist nach Fanausschreitungen abgebrochen worden.

Beim Stand von 2:0 für Hammarby in der zweiten Halbzeit flogen mehrere Feuerwerkskörper aus dem Gästeblock auf das Spielfeld, in der 76. Minute folgte der Abbruch. Die Liga teilte mit, dass die Partie am Montag (14.00 Uhr) vor leeren Rängen fortgesetzt wird.

Im Anschluss an die Würfe der pyrotechnischen Gegenstände ordnete die Polizei zunächst die Räumung der Tribünen an, heißt es in der Mitteilung der Allsvenskan. Große Teile der Heimfans weigerten sich jedoch, das Stadion zu verlassen, woraufhin sich alle Parteien auf eine Verschiebung auf den Montag einigten. Die Klubvertreter hatten sich allerdings zuvor gegen die Räumung der Tribünen ausgesprochen.

"Wir waren uns einig, dass das Spiel zu Ende gespielt werden sollte. Wir erklärten der Polizeibehörde, welche Maßnahmen wir ergriffen hatten und dass wir der Meinung waren, dass die Verursacher der Unterbrechung das Stadion verlassen hatten", sagte Göran Rickmer, Sicherheitsbeauftragter von Hammarby: "Die Polizei sagte jedoch, dass dies nicht ausreiche."