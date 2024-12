Fällt am Dienstag die Entscheidung? Europäischer Spitzenverein hat wohl Thomas Tuchel auf dem Zettel

Kehrt Thomas Tuchel zurück in die Premier League? Der frühere Bayern-Coach wird in englischen Medien mit Manchester United in Verbindung gebracht.

United-Trainer Erik ten Hag steht inmitten einer sportlichen Krise massiv in der Kritik. Am Dienstag trifft sich den Berichten zufolge die Klubführung des englischen Rekordmeisters, um über das weitere Vorgehen zu beraten. Schon in dieser Woche könnte daher eine Entscheidung über die Zukunft des deutschen Trainers fallen.

Tuchel ist nach seinem Abschied aus München in diesem Sommer ohne Job. In England hatte der 51-Jährige bereits den FC Chelsea trainiert und mit den Blues 2021 die Champions League gewonnen. Neben Tuchel soll auch Englands Ex-Nationaltrainer Gareth Southgate zu den möglichen Kandidaten für die Ablösung von ten Hag gehören.

ManUnited fiel durch das 0:0 bei Aston Villa am Sonntag auf den 14. Platz zurück, in sieben Ligaspielen gelangen den Red Devils nur zwei Siege. Dazu ist United in der Europa League nach zwei Partien noch sieglos.