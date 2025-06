In der Nacht auf Samstag trifft der FC Bayern bei der Klub-WM auf die Boca Juniors. Es ist die Neuauflage eines legendären Spiels von 2001.

Am Ende bekam Samuel Kuffour einen riesigen goldenen Schlüssel überreicht, es war sein imaginärer Eintritt in die Prämie für den Spieler des Spiels: ein nigelnagelneues Gefährt von Toyota. "Das Auto ist geil, ich werde es meiner Mutter in Ghana schenken", verkündete Kuffour stolz.