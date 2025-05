Hansi Flick leitet beim FC Barcelona ein brillantes Ensemble glänzend an. Die Katalanen belohnen dies mit einer Vertragsverlängerung.

Für seine brillante Rasselbande ist Hansi Flick wie ein Vater, für die Medien in Spanien ist er der allwissende Direktor im Zauberzirkus des FC Barcelona. Kein Wunder also, dass diese Verbindung mit "kolossaler Kraft" (El País) vorzeitig in die Verlängerung geht - der frühere Bundestrainer unterschrieb am Mittwoch einen neuen Vertrag bis 2027.