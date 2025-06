Er gilt als eine der größten Nachwuchshoffnungen im deutschen Tor. Folgt schon im Sommer der große Schritt zu einem Top-Klub?

Hinter Noah Atubolu liegen zwei turbulente Spielzeiten beim SC Freiburg. Stand der junge Schlussmann in seiner ersten Saison als Stammtorhüter der Breisgauer noch ein ums andere Mal wegen großer Patzer in der Kritik, hat er sich in der abgelaufenen Spielzeit zu einem der besten Keeper der Bundesliga entwickelt. Wagt er schon im Sommer den nächsten Karriereschritt?