DFB-Team, Nations League: Wo läuft Deutschland vs. Ungarn heute live im Free-TV und Livestream?

Das DFB-Team steigt heute in das Nations-League-Geschehen mit einem Duell gegen Ungarn ein. SPOX verrät, wie Ihr die Begegnung live im TV und Livestream mitverfolgen könnt.

Die Bundesliga-Saison ist erst vor kurzem eröffnet worden, schon gibt es die erste Länderspielpause. Auf den Plätzen der Vereinen ruht an diesem Wochenende der Ball, damit in Europa die ersten Nations-League-Spiele absolviert werden können - auch das DFB-Team ist gemeint.

Die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann ist Teil der Gruppe 3 der Liga A und muss am heutigen Samstag (7. September) gegen Ungarn ran. Um 20.45 Uhr geht es in der in der Merkur Spiel-Arena (Düsseldorf) los. Zuletzt standen sich Deutschland und Ungarn bei der EM 2024 in der Gruppenphase gegenüber. Jamal Musiala und Ilkay Gündogan bescherten dem DFB-Team damals den Sieg. Heute werden die Karten jedoch wieder neu gemischt.