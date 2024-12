Der FC Arsenal muss länger auf Angreifer Bukayo Saka verzichten. Grund ist eine Verletzung.

"Es sieht nicht gut aus, er wird viele Wochen raus sein", sagte Teammanager Mikel Arteta am Montag. Der 23-Jährige hatte sich beim 5:1-Sieg gegen Crystal Palace am vergangenen Samstag eine Oberschenkelverletzung zugezogen und war in der 24. Minute ausgewechselt worden.