DAZN, Sky oder Amazon Prime: Wer zeigt / überträgt Champions League 2. Spieltag am Dienstag heute live im Free-TV und Livestream?

Am heutigen Abend startet der 2. Spieltag in der Champions League. SPOX verrät Euch, ob die Partien live im TV und Livestream bei DAZN, Sky oder Amazon Prime übertragen werden.

In der Champions League steht am heutigen Dienstag, den 1. Oktober, der 2. Spieltag an. Neun Partien stehen am Abend in der Königsklasse auf dem Programm. Zwei Begegnungen werden um 18.45 Uhr angepfiffen, die anderen sieben Spiele beginnen um 21.00 Uhr.