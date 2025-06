Heute kommt es bei der Klub WM zum Duell zwischen Bayern München und Benfica Lissabon. Aber wo wird das Spiel im TV und Livestream übertragen?

Bei der Klub-Weltmeisterschaft 2025 kommt es am heutigen Dienstag, dem 24. Juni 2025, zur Begegnung zwischen dem FC Bayern München und Benfica Lissabon. Anstoß ist um 21 Uhr im Bank of America Stadium in Charlotte im US-Bundesstaat North Carolina. Die heutige Partie ist das letzte Gruppenspiel für die Münchner.Wo Ihr das Spiel live verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei