Borussia Dortmund bekommt es heute bei der Klub-WM mit Ulsan HD zu tun. Wo die Partie im TV und Livestream läuft, erfahrt Ihr hier.

Am heutigen Mittwoch, den 25. Juni, steht für Dortmund das dritte Gruppenspiel bei der Klub-WM auf dem Programm. Gegner ist Ulsan HD aus Südkorea, Anpfiff ist um 21 Uhr im TQL Stadium in Cincinnati, Ohio. Mit derzeit vier Punkten rangiert das Team von Trainer Niko Kovac auf dem zweiten Platz in Gruppe F. Mit einem Erfolg gegen Ulsan würde der BVB ins Achtelfinale einziehen.