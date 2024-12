BVB: Wo läuft Borussia Dortmund vs. VfL Bochum heute live im Free-TV und Livestream?

Am heutigen Freitag treffen der BVB und der VfL Bochum aufeinander. Wo die Parte von Borussia Dortmund in der Bundesliga heute live im Free-TV und Livestream läuft, erfahrt Ihr in diesem Artikel.

Borussia Dortmund empfängt den VfL Bochum am heutigen Freitag (27. September), wenn es mit dem 5. Spieltag der Bundesliga losgeht.

Angepfiffen wird die Partie im Signa Iduna Park um 20.30 Uhr.