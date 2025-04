In der Bundesliga stehen sich heute Borussia Dortmund und der 1. FSV Mainz 05 gegenüber. Wir zeigen Euch, wer sich um die Übertragung des Duells im TV und Livestream kümmert.

In der Bundesliga geht es momentan Schlag auf Schlag. Erst am Sonntag wurden noch im Rahmen des 15. Spieltags Partien bestritten, schon geht es am heutigen Dienstag (19. Dezember) wieder mit dem 16. Spieltag weiter. Unter anderem im Einsatz ist auch Borussia Dortmund, das in der Liga momentan nicht wirklich vorankommt. Aus den vergangenen drei Ligaspielen nahmen die Schwarzgelben bloß zwei Punkte mit. Heute gegen den 1. FSV Mainz 05 will man also wieder auf die Siegerstraße zurück.

Um 20.30 Uhr geht es los, gespielt wird im Dortmunder Signal-Iduna-Park.

BVB: Wo läuft Borussia Dortmund vs. Mainz 05 heute live im Free-TV und Livestream?

Anders als der Großteil der Bundesligaspiele in der laufenden Saison ist BVB vs. Mainz heute sogar im Free-TV zu sehen. Dafür verantwortlich zeichnet der Privatsender Sat.1, der folgendes Personal ins Rennen schickt:

Experte: Stefan Kuntz

Stefan Kuntz Moderation: Matthias Opdenhövel

Matthias Opdenhövel Kommentator: Wolff-Christoph Fuss und Andrea Kaiser

Darüber hinaus wird bei ran.de ein kostenloser Livestream zur Verfügung gestellt.