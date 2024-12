Paris Brunner ist aktuell eines der größten Talente Deutschlands und seit seinem unglaublichen Saisonstart 2022/23 in der U17-Bundesliga in aller M...

Paris Brunner ist aktuell eines der größten Talente Deutschlands und seit seinem unglaublichen Saisonstart 2022/23 in der U17-Bundesliga in aller Munde. 16 Tore gelangen dem Offensivspieler damals in den ersten fünf Partien, woraufhin er bereits zur U19 aufrückte.