Atletico Madrid vs. RB Leipzig, Champions League heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 1. Spieltag der CL im TV und Livestream?

In der Champions League kommt es am heutigen Abend zum Duell zwischen Atletico Madrid und RB Leipzig. Wer die Begegnung am 1. Gruppenspieltag live im TV und Livestream überträgt, erfahrt Ihr hier.

RB Leipzig muss am heutigen Donnerstag, den 19. September, in der Champions League gegen Atletico Madrid antreten. Die Begegnung am 1. Spieltag wird um 21.00 Uhr im Civitas Metropolitano in Madrid angepfiffen.