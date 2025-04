"An der Tagesordnung": Polizei wegen Ruhestörung zur Millionen-Villa von Phil Foden gerufen

Die englische Polizei wurde zur über drei Millionen Euro teuren Villa von Mittelfeldspieler Phil Foden von Manchester City gerufen - wegen Ruhestörung. Die Lautstärke aus dem Haus Fodens scheint für seine Nachbarn ein ernstes Problem zu sein.

Laut eines Berichts der englischen Boulevardzeitung The Sun störe der 24-Jährige mit seiner Familie bis spät in den Abend hinein den Frieden an seinem Wohnort im luxuriösen Viertel in Cheshire im südlich von Manchester gelegenen Ort Prestbury.

Foden solle demnach wenig unternehmen, um sich bei den Einheimischen beliebt zu machen. Die Familie des Nationalspielers wird beschuldigt, laute Musik zu spielen und ihren Dobermann den ganzen Tag bellen zu lassen. Foden, dessen Eltern in einem prunken Bau in der Nähe wohnen, hat drei Kinder mit seiner langjährigen Partnerin Rebecca Cooke - zwei Söhne und eine Tochter.

Eine namentlich nicht genannte Quelle wird in The Sun zitiert, dass bei einem besonders ausgelassenen Treffen die Polizei gerufen wurde und sagte: "Niemand hat etwas gegen Partys oder Musik, aber bei den Fodens ist das an der Tagesordnung."