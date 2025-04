"Alles, was er anfasst, endet im Tor": Chido Obi-Martin schießt in der Jugend des FC Arsenal alles kurz und klein

Zehn Treffer gegen Liverpool, sieben gegen Norwich, fünf gegen West Ham: Chido Obi-Martin beeindruckt in der Jugendabteilung des FC Arsenal mit einer irren Torquote. Dies scheint auch beim BVB und FC Bayern angekommen zu sein. Wer ist der 16-jährige Stürmer?

Ein Hoch auf die Krankenpflege! Ein Satz, der weltweit häufiger gelebt werden sollte, um eine viel größere Wertschätzung und Unterstützung denjenigen gegenüber auszudrücken, die diesen meist schlecht bezahlten, aber extrem systemrelevanten Beruf ausüben. Beim FC Arsenal, davon ist auszugehen, dürfte die hinreichende Hochachtung gegenüber einem Job in der Pflege nicht zu beanstanden sein - schließlich hat der Klub im weitesten Sinne davon profitiert.

Wäre nämlich die Familie von Chido Obi-Martin in dessen Kindesalter nicht von Kopenhagen nach London gezogen, weil die Mutter dort Krankenpflege zu studieren begann, den Gunners wäre wohl schlicht ein herausragendes Talent durch die Lappen gegangen. So jedoch kam es, dass der erst 16-Jährige im Sommer 2022 in Arsenals Nachwuchsakademie wechselte. Und dort seitdem, man kann es kaum anders ausdrücken, alles kurz und klein schießt.

Es bedarf einer längeren Aufzählung, um Obi-Martins Extraklasse zu belegen. Doch sie lohnt sich, weil sie enorm beeindruckt. Allein die Tatsache, dass die Gunners den Stürmer bislang bereits in fünf verschiedenen Altersgruppen eingesetzt haben, spricht für sich.

Die Statistiken, die sich in dieser Zeit angesammelt haben, sowieso: Mit 15 Jahren spielte der Däne bereits für die U18, bei seinem ersten Startelfeinsatz im September 2023 gelang ihm beim 4:0-Sieg gegen Southampton ein Hattrick. Einen Monat später feierte er sein Debüt in Arsenals U21. Auch für die U19 spielte er schon dreimal in der Youth League. Anfang November, ein paar Wochen vor Obi-Martins 16. Geburtstag, berief ihn Profi-Coach Mikel Arteta erstmals ins Training der A-Mannschaft.