Bundesliga, Abstieg und Europa: Diese Entscheidungen stehen am letzten Spieltag noch aus

Die Bundesliga-Saison 2023/24 ist fast beendet, doch einige Entscheidungen stehen am letzten Spieltag noch aus. Hier erfahrt Ihr, um wer am Wochenende noch um was kämpft.

Mit Bayer Leverkusen steht der Meister der Bundesliga-Saison 2023/24 bereits seit Wochen fest. Das heißt jedoch nicht, dass auch alle anderen Plätze bereits in Stein gemeißelt sind. Ein Spieltag, der letzte von 34, steht am 18. Mai nämlich noch an. Im Rahmen dessen kann noch einiges passieren - sowohl im oberen als auch im unteren Teil der Tabelle.