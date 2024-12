1. FC Köln kassiert Pleite in Darmstadt, Hertha BSC gelingt Befreiungsschlag gegen Eintracht Braunschweig

Der 1. FC Köln hat einen herben Dämpfer in der 2. Fußball-Bundesliga kassiert und den Sprung in Richtung Aufstiegsplätze verpasst.

Im Absteiger-Duell beim SV Darmstadt verlor Köln mit 1:5 (1:2). Die zuletzt beim Heimsieg gegen Ulm (2:0) deutlich verbesserte Defensive offenbarte am Freitagabend abermals große Schwächen.

Für die Gastgeber traf Fraser Hornby doppelt (11./40.), Isac Lidberg (54.), Philipp Förster (65.) und Aleksandar Vukotic (90.+4) erhöhten in der zweiten Hälfte. Köln, bislang mit der besten Offensive der Liga, blieb vorne zu harmlos. Der zwischenzeitliche Ausgleich von Tim Lemperle (38.) war zu wenig.

"Grundsätzlich alles" sei schief gelaufen, analysierte FC-Verteidiger Leart Pacarada die "verdiente Niederlage". In der Verteidigung "hat es ziemlich häufig gebrannt". Bei Darmstadt wiederum habe "alles, was sie gemacht haben, funktioniert. So Tage gibt es im Fußball. Es bringt nichts, sich jetzt die ganze Woche mit dem Spiel zu beschäftigen, das wird ganz klar aufgearbeitet und dann abgehakt."

Darmstadt, im Sommer gemeinsam mit Köln aus der Bundesliga abgestiegen, feiert im Tabellenkeller einen echten Befreiungsschlag und springt vorerst auf Platz 13. Trainer Florian Kohfeldt, der nach dem vierten Spieltag von Torsten Lieberknecht übernommen hatte, gelang Darmstadts erster Heimsieg seit dem 4:2 über Werder Bremen am 1. Oktober 2023, damals noch im Oberhaus.

Die klare Tabellensituation merkte man der Partie nicht an. Nach einem abgefälschten Versuch von Förster kam der Schotte Hornby frei an den Ball und besorgte das 1:0. Danach hatte Köln zwar den Ball, aber Darmstadt zeigte sich deutlich gefährlicher, etwa durch den Pfostentreffer von Förster (31.). So kam der zwischenzeitliche Ausgleich des FC fast glücklich. Lemperle hatte nach einem Querpass von Linton Maina aus wenigen Metern keine Probleme.

Doch statt das Momentum zu nutzen zeigte sich der FC in der Defensive abermals zu luftig und gewährte den Lilien die direkte Antwort. Lidberg legte vor Torhüter Jonas Urbig für Fraser auf, der den Doppelpack perfekt machte. Im zweiten Durchgang legte der Stoßstürmer uneigennützig für Lidberg ab, ehe Förster nach einem abermaligen Konter und Vorlage des eingewechselten Luca Marseiler auf 4:1 erhöhte.