Der 1. FC Heidenheim und die TSG Hoffenheim schließen den 8. Spieltag der Bundesliga ab. SPOX zeigt, wie Ihr das Spiel live verfolgen könnt.

Zum Abschluss des 8. Spieltags in der Bundesliga stehen sich der 1. FC Heidenheim und die TSG Hoffenheim gegenüber. Um 19.30 Uhr geht es los, gespielt wird in der Voith-Arena in Heidenheim.