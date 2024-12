Formel 1: Ferrari in Austin vorn, Max Verstappen knapp vor Lando Norris

Ferrari hat bei der ersten Ausfahrt nach der vierwöchigen Herbstpause der Formel 1 die erste Duftmarke gesetzt.

Im freien Training zum Großen Preis der USA in Austin/Texas sorgte der Spanier Carlos Sainz am Freitag in 1:33,602 Minuten für die Bestzeit. Teamkollege Charles Leclerc folgte als Zweiter nur zwei Hundertstelsekunden dahinter.

Im Duell um die WM-Krone hatte Titelverteidiger Max Verstappen zunächst minimale Vorteile gegenüber Lando Norris. Den drittplatzierten Red-Bull-Star Verstappen und McLaren-Pilot Norris trennten aber nur 13 Tausendstel. Wie aussagekräftig die Zeiten vor dem Qualifying zum Sprint am Freitag (23.30/Sky) sind, bleibt abzuwarten.

Norris fuhr erst unmittelbar vor dem Ende der Session auf dem weichen Reifensatz auf die Strecke und leistete sich auf seiner schnellsten Runde zudem einen Fahrfehler.

Der Zweikampf zwischen Verstappen und Norris steht beim Rennen am Sonntag (21.00 Uhr/Sky) im wieder im Fokus. Verstappen liegt 52 Punkte vor dem Briten, der Vorsprung reduzierte sich zuletzt stetig.