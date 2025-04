Irrer DEL-Rekord: Eisbären Berlin vor historischer Bestmarke

Die Eisbären Berlin stehen abermals vor einer historischen Bestmarke in der DEL.

Die Eisbären Berlin stehen in der DEL vor der nächsten Rekordmarke. Die Berliner würden mit einem Sieg im fünften Finale am Freitag (19.30 Uhr/MagentaSport) gegen die Kölner Haie nicht nur als erster DEL-Klub den elften Titel, sondern auch ihre zwölfte Play-off-Serie in Folge gewinnen.