Benjamin Henrichs droppt Song "Von Anfang" mit Rapper QUIN PIN

Benjamin Henrichs ist neben seiner Fußballkarriere ins Musikbusiness eingestiegen. Der Nationalspieler veröffentlichte seinen ersten Song.

Am Freitag, 13. Januar 2023, veröffentlichte Henrichs zusammen mit Rapper QUIN PIN "Von Anfang". Henrichs singt den deutschsprachigen Song komplett mit, hat zudem einen eigenen 20-sekündigen Rap-Part auf Englisch.

Henrichs und der Oberhausener QUIN PIN sind befreundet. "Anfangs war es eigentlich eher eine Idee aus Spaß, ich habe meinem Freund gesagt: Lass uns mal was zusammen machen. Und aus Spaß wurde dann Ernst. An einem freien Nachmittag ist er dann mit seinem Produzenten und seinem Team nach Leipzig gekommen und wir haben den Song bei mir in der Wohnung aufgenommen", erklärte Henrichs gegenüber der Bild.

Entstanden ist das Video zum Song in der Winterpause. Dabei wurde sowohl in Henrichs' Wohnung als auch im gemeinsamen Dubai-Urlaub gefilmt.