Raphael Holzhauser hat am Samstagabend ein Erfolgserlebnis mit Beerschot in der belgischen Proximus League gefeiert. Der 26-Jährige erzielte in der 97. Minute per herrlichem Fernschuss den Ausgleich zum 1:1 gegen Virton.

Es war bereits sein siebtes Tor in der laufenden Saison, Beerschot liegt damit auf Platz eins in der Division B. Das Tor gibt's ab Minute 2:43 zu sehen.