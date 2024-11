WWE Survivor Series 2024 heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Wrestling PLE im TV und Livestream?

In der Nacht von Samstag, 30. November, auf Sonntag, 1. Dezember, steigt in der Rogers Arena in Vancouver (Kanada) das letzte Main-Event der WWE des Jahres. Die Main Show mit den besten Matches beginnt um 2 Uhr deutscher Zeit.

Bei der "Survivor Series: WarGames" 2024 dürfen sich die Zuschauer in der Arena und an den TV-Geräten auf spannende Matches freuen. So kommt es unter anderem zum Re-match zwischen dem österreichischen World-Heavyweight-Champion Gunther und Damian Priest. Gunther bezwang Priest beim Summer Slam und krönte sich damit als erster deutschsprachiger Wrestler in der WWE-Geschichte zum World-Heavyweight-Champion.

Des weiteren kommt es im Men's-WarGames-Match zum Duell zwischen der Original-Bloodline mit Superstar Roman Reigns und der "neuen" Bloodline.