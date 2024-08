WWE Road to Bash in Berlin: Termine, Orte, Zeitplan, Tickets für Wrestling in Deutschland, Übertragung im TV und Livestream

Zum ersten Mal in der Geschichte der WWE, dem Marktführer im internationalen Wrestling-Geschäft, findet ein Großevent in Deutschland statt. Die Veranstaltung "Bash in Berlin" wird am 31. August ausgetragen. Noch zuvor touren die Superstars der amerikanischen Liga quer durch Deutschland.

In drei aufeinanderfolgenden Events können Fans die Wrestling-Elite Amerikas in deutschen Großstädten sehen. Alle Infos zur "Road to Bash in Berlin", inklusive den Terminen, Matches und der Übertragung findet Ihr hier.