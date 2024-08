© imago images

Bash in Berlin: Wo läuft WWE heute live im Free-TV und Livestream?

Wer nicht live vor Ort sein kann, aber dennoch nichts verpassen will, hat gleich zwei verschiedene Möglichkeiten, den Bash in Berlin live anzuschauen. Zum einen überträgt Bild Plus die Veranstaltung heute in voller Länge. Für den Zugriff benötigt ihr allerdings neben dem "Bild Plus"-Abonnement auch den Event-Pass für einmalig sieben Euro.

Alternativ zeigt auch das WWE Network das Event live. Hier bezahlt ihr für ein Monatsabo 9,99 €.

Komplett kostenlos wird die Veranstaltung zwei Tage später bei ProSieben MAXX übertragen. Der Privatsender hat sich die Rechte für die Wiederholung gesichert. Am Montag, dem 2. September, ist der Bash in Berlin ab 22 Uhr im Free-TV und gleichzeitig über JOYN im kostenlosen Stream zu sehen.