In der Nacht von Samstag auf Sonntag steht mit "WWE Fastlane" das nächste Pay-per-View der größten Wrestling-Liga der Welt auf dem Programm. Wie Ihr die Großveranstaltung live im Free-TV und Livestream sehen könnt, verrät Euch SPOX.

"WWE Fastlane 2023" startet am Samstag (7. Oktober) um 01:00 Uhr deutscher Zeit mit der Kick-off-Show. Eine Stunde später geht es dann so richtig los, wenn sich die besten Wrestler der Welt gegenüberstehen.

Ort des Geschehens ist das Gainbridge Fieldhouse in Indianapolis, womit auch die Frage nach der Zeitverschiebung geklärt wäre.

Doch wo könnt Ihr die Großveranstaltung live im Free-TV und Livestream sehen? SPOX klärt in diesem Artikel auf.

© getty

WWE Fastlane 2023 heute live, Übertragung: Wrestling im Free-TV und Livestream

Wer auf eine Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen oder gar im Pay-TV gehofft hat, wird leider enttäuscht. In Deutschland gibt es weiterhin keine Möglichkeit, die Pay-per-Views der WWE kosenlos oder bei einem Bezahlsender live zu sehen.

Dennoch gibt es eine Option, "WWE Fastlane 2023" oder die anderen Großveranstaltungen der größten Wrestling-Liga der Welt live anzuschauen.

Diese stellt WWE Network dar. Der hauseigene Kanal der WWE bietet ein monatlich kündbares Abonnement an, das für 9,99 US-Dollar (ohne Steuern) erwerbbar ist. Ein Vorteil: Mit dem Abo könnt Ihr die Action via App auch auf ausgewählten Smart-TVs und per Apple TV oder Amazon Fire TV die WWE verfolgen.

WWE Fastlane 2023 heute live, Übertragung: Wrestling im Free-TV und Livestream - die wichtigsten Infos

Veranstaltung: WWE Fastlane 2023

WWE Fastlane 2023 Datum: 7. Oktober

7. Oktober Uhrzeit: 01:00 Uhr (Start der Kickoff Show)

01:00 Uhr (Start der Kickoff Show) Ort: Gainbridge Fieldhouse in Indianapolis

Gainbridge Fieldhouse in Indianapolis Übertragung im TV: keine

keine Übertragung im Livestream: WWE Network

WWE Fastlane 2023: Die Match Card

Eines der größten Highlights ist das Match zwischen dem Duo aus John Cena & LA Knight und Jimmy Uso & Solo Sikoa rund um die "Bloodline"-Saga. Cena, der zuletzt vermehrt in Hollywood zu sehen war, kehrte vor wenigen Wochen zur WWE für einen kurzen Zwischenstopp zurück.