Wrestling: WWE Raw heute live im TV und Livestream

Es ist wieder so weit - Monday Night Raw steht kurz bevor. Wann und wo Ihr das Wrestling-Spektakel heute live im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

WWE heute live: Wann und wo kann ich Monday Night Raw im TV und Livestream sehen?

Die WWE ist seit dem 4. April auf DAZN zu Hause - Monday Night Raw könnt Ihr jede Woche von Montag auf Dienstag ab 2 Uhr live sehen. Kommentiert wird das gesamte Event im amerikanischen Originalton.

Daneben ist auch das Partnerformat WWE SmackDown live auf DAZN zu sehen, jede Woche von Freitag auf Samstag. Darüber hinaus überträgt DAZN auch weitere Live-Events aus der Welt des Sports, dazu zählen das Beste aus UFC, Boxen, Tennis, Fußball, NBA, NFL, NHL, MLB, Darts, Beachvolleyball und vieles mehr.

11,99 Euro monatlich kostet das gesamte Angebot auf DAZN bzw. 119,99 Euro im Jahr. In beiden Varianten sind die ersten vier Wochen kostenfrei - hier geht's zum Gratismonat.

Bei WWE Networks könnt Ihr alle Events ebenfalls live sehen, 9,99 Euro kostet der hauseigene Dienst der WWE.

ProSieben MAXX zeigt zudem Zusammenfassungen der beiden Shows am nächsten Tag um 22 Uhr im Free-TV.

WWE live: Das erwartet uns diese Woche bei Monday Night Raw

In der vergangenen Woche besiegte Raw Women's Champion Asuka SmackDown Women's Champion Bayley in einem epischen Champion vs. Champion Match - in dieser Woche will The Empress of Tomorrow den zweiten Sieg in Serie gegen ihre Konkurrentin holen.

Heute steht sie gemeinsam mit ihrer Partnerin Kairi Sane in der WWE Women's Tag Team Championship im Ring, Bayley bekommt Unterstützung von Sasha Banks.

In einem weiteren mit Spannung erwarteten Battle stehen sich R-Truth und Randy Orton im One-on-One gegenüber, genau wie Kevin Owens und Seth Rollins, die es in einem WrestleMania Rematch wissen wollen.

Zum Abschluss des Events erwartet uns ein Elimination Tag Team Match, vor allem Erik & Ivan werden dabei auf Revanche aus sein, wenn sie es mit Andrade & Angel Garza zu tun bekommen.

WWE: Der Schedule von Monday Night Raw

Match Gegner 1 Gegner 2 WWE Women's Tag Team Championship Asuka & Kairi Sane Bayley & Kairi Sane One-on-One R-Truth Randy Orton WrestleMania Rematch Kevin Owens Seth Rollins Elimination Tag Team Match Erik & Ivan Andrade & Angel Garza

WWE: Zusätzliche Raw- und SmackDown Formate

Falls Ihr die letze Ausgabe von Monday Night Raw verpasst hat, könnt Ihr die gesamte Show bei DAZN in voller Länger nachschauen. Der Streamingdienst bietet daneben auch ein- sowie zweistündige Zusammenfassungen an sowie die Rückblick-Show "Bottom Line". Für SmackDown gibt es zudem das Recap "Afterburn", genauso wie eine einstündige Zusammenfassung.

