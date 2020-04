Ihr seid schon heiß auf das nächste große Wrestling-Event? Wann und wie Ihr das Wrestling-Event live im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr bei SPOX.

WWE: Wann findet das nächste Wrestling-Event statt?

Das nächste Wrestling-Event findet am Freitag, den 11.04.2020 statt. Dort treffen die Wrestling-Stars von SmackDown aufeinander.

Immer in der Nacht von Freitag auf Samstag kommen alle Wrestling-Fans Woche für Woche voll auf Ihre Kosten, denn WWE SmackDown steht an. Das wöchentliche Show-Format der WWE ist neben RAW die wichtigste und größte Veranstaltung im Wrestling.

Das nächste WWE PPV-Event ist das Money in the Bank und findet 10. Mai 2020 in der Royal Farms Arena in Baltimore, Maryland statt.

WWE: Wo kann ich das nächste Wrestling-Event live im TV sehen?

Seit dem 4. April gibt es Wrestling bei DAZN. Der Streamingdienst hat sich die Rechte für SmackDown und RAW gesichert und zeigt ab sofort wöchentlich die kompletten Shows live und auf Abruf. Sportfans finden dort aber auch alle Spiele der Ligue 1, Serie A, Primera Division, Europa League und ausgewählte Spiele der Champions League. Außerdem zeigt der Streamingdienst Basketball, Tennis, Darts, Snooker, American Football, Wintersport, Radsport, Baseball, Eishockey, Boxen und noch vieles mehr.

"Wir erweitern unser Portfolio bei DAZN um ein absolutes Premium-Recht, das in Deutschland, Österreich und der Schweiz viele Fans begeistert. Es freut uns sehr, die beiden wichtigsten und größten wöchentlichen WWE-Shows allen Fans live und auf Abruf zur Verfügung stellen zu dürfen", sagte Thomas de Buhr, Executive Vice President DAZN Dach, nach der Verkündung.

Ein monatlich kündbares Abo beim "Netflix des Sports" kostet nach dem kostenlosen Probemonat 11,99 Euro, das Jahresabo kostet 119,99 Euro. Holt euch den Probemonat und seid live dabei bei SmackDown und RAW!

Zusätzlich besteht die Möglichkeit, die Kämpfe per Livestream in Deutschland zu verfolgen. Die WWE bietet dabei ihren eigenen an, unter WWE Networks könnt Ihr die komplette Show verfolgen.

Der Stream der WWE kostet Euch 9,99 Euro pro Monat. Dort könnt Ihr alle Pay-Per-View-Events der größten Wrestling-Organisation verfolgen.

Im TV könnt Ihr euch die Zusammenfassungen am nachfolgenden Tag auf ProsiebenMAXX ansehen. Dort kommen ab 22Uhr die Zusammenfassungen der Fights vom Vorabend.