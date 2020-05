Die Wrestler der WWE lassen sich von der Coronakrise nicht unterkriegen und kämpfen weiter regelmäßig Freitags in gewohnt spektakulärer Weise! Wann und wo ihr die WWE Smack Down heute live im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

Wollt ihr WWE Smack Down heute live und in voller Länge sehen? Dann schnappt euch den kostenlosen Probemonat bei DAZN!

WWE Smack Down: Datum, Uhrzeit, Austragungsort

WWE Smack Down startet in der Nacht von Freitag, dem 1. Mai, auf Samstag um 2 Uhr deutscher Zeit.

Smack Down ist mittlerweile in der 20. Staffel und wird traditionell am Freitagabend gezeigt.

Die Wrestler treten unter Ausschluss von Zuschauern im Performance Center von Orlando im US-Bundesstaat Florida gegeneinander an.

WWE Smack Down: Heute live im TV und Livestream

WWE Smack Down ist live nicht im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen. ProSiebenMaxx zeigt alle WWE-Highlights am Folgetag um 22 Uhr.

Bei DAZN könnt ihr WWE Smack Down live und in voller Länge sehen. Wer solange nicht wach bleiben will, kann sich dort an den Folgetagen in Ruhe die einstündige Zusammenfassung oder die WWE-Show Afterburn anschauen, um auf den neuesten Stand im WWE-Universum zu gelangen. Alternativ könnt ihr den Friday Night Smack Down auch live beim hauseigenen Network der WWE gucken. Ein Monatsabo dort kostet 9,99 Euro.

Auch DAZN bleibt in der Coronakrise nicht untätig. Der Streamingsender zeigt Retro-Fußball-Spiele, neu kommentiert von Spielern, die an genau diesen Partien teilgenommen haben. Außerdem bietet DAZN Zugriff auf viele Dokumentationen, Hintergrundberichte, Taktikanalysen und Klassikern - auch aus anderen Sportarten.

Sobald der Ball wieder rollt, fliegt, geschlagen und gefangen wird, seid Ihr beim "Netflix des Sports" selbstverständlich auch bestens aufgehoben mit europäischem Spitzenfußball sowie den amerikanischen Topligen und vielem mehr. Nach dem kostenlosen Probemonat kostet ein Monatsabo bei DAZN 11,99 Euro. Das Jahresabo kostet 119,99 Euro.

© WWE

WWE Smack Down: Ereignisse des letzten Freitags

Auch vor einer Woche haben die Wrestler der WWE eine Smack-Down-Show geliefert. Das Highlight war der Kampf zwischen Lucha House Party und The Miz & John Morrison. Die beiden ehemaligen Smack-Down-Tag-Team-Champions mussten eine Niederlage gegen das Trio Kalisto, Gran Metalik und Lince Dorado, auch bekannt als "Lucha House Party" hinnehmen. Alexa Bliss & Nikki Cross konnten ihren Titel als Tag-Team-Champions verteidigen.