WWE: Hell in a Cell 2019 heute live im TV und Livestream

In der Nacht vom 6. auf den 7. Oktober steigt in der WWE eines der größten Pay-per-View-Events, was die Welt des Wrestlings zu bieten hat: Hell in a Cell 2019 findet in Kalifornien statt. Hier erfahrt ihr, welche Matches auf dem Plan stehen und wo Ihr das Event sehen könnt.

Die Fans blicken dabei gebannt auf dem Hauptkampf. In diesem trifft der Titelträger Seth Rollins auf "The Friend" Bray Wyatt.

Hell in a Cell 2019: Termin, Austragungsort

Das Main-Event startet heute Nacht vom 6. auf den 7. Oktober um 2 Uhr deutscher Zeit. Da natürlich auch die Show nicht zu kurz kommen darf, beginnt Hell in a Cell schon um 1 Uhr.

Ausgetragen wird das Event in Kaliforniens Hauptstadt Sacramento. Im Golden 1 Center, das 17.608 Zuschauern Platz bietet, steigt Hell in a Cell.

WWE: Hell in a Cell im TV und Livestream

Da es ein Pay-per-Views-Event ist, ist es nicht legal im frei empfangbaren TV und Livestream zu sehen. Lediglich die Kickoff-Show könnt Ihr legal verfolgen - über die Social-Media-Kanäle der WWE (Facebook, YouTube, Twitter).

Die Hauptkämpfe können über die üblichen Pay-Angebote gesehen werden - entweder bei Sky im TV oder über das WWE Network.

Bei Sky ist das Event via Sky Select für 18 Euro buchbar. Das Livestream-Angebot bei WWE-Network ist für Neu-Kunden im ersten Monat kostenlos, anschließend sind rund neun Euro monatlich fällig.

WWE: Was ist Hell in a Cell?

Hell in a Cell hat einen besonderen Stellenwert im Kalender der WWE. Bei diesem Event wird nämlich nicht wie üblich im normalen Ring gefightet. Die Wrestler stehen sich hierbei in einem Stahlkäfig, der den gesamten Ring umgibt, gegenüber.

Hinzu kommt, dass die Athleten auch auf den Ring klettern und Waffen benutzen können. Dementsprechend gefährlich ist das Event auch für die Wrestler selbst.

Hell in a Cell 2019: Die Matchcard

Match Art Wrestler 1 Wrestler 2 Universal Championship Hell in a Cell Seth Rollins (c) "The Fiend" Bray Wyatt (c) Raw Women's Championship Hell in a Cell Becky Lynch (c) Sasha Banks Tag Team Match - Roman Reigns & Daniel Bryan Erick Rowan & Luke Harper SmackDown Women's Championship - Bayley Charlotte Flair

Seth Rollins gegen "The Fiend" Bray Wyatt: Vorschau

Es ist das Match des Abends. Universal Champion Seth Rollins trifft auf die neueste Kreation der WWE: "The Fiend" Bray Wyatt. Wyatt kehrte nach einer längeren Pause bei Summerslam 2019 offiziell in den Ring zurück. Allerdings nicht wie die Jahre zuvor in seinem üblichen Outfit, sondern mit einer gruseligen Maske, die einem Horror-Clown gleicht. Es ist seine neue dunkle Seite: "The Fiend".

"The Fiend" attackierte Rollins mit seinem neuen Finisher, die Mandible Claw, in den vergangenen Wochen immer wieder und drängte so auf einen Titelkampf. Die Mandible Claw ist keine neue Erfindung der WWE. Auch Mick Foley aka Mankind wandte diese Aktion an, bei der dem Opfer mehrere Finger unter die Zunge gesteckt werden, um diesem das Bewusstsein zu rauben. Ursprünglich stammt der Finisher aus einem der spektakulärsten Kriminalfälle der USA: Der (nie geklärte) Mord von Dr. Sam Sheppard an seiner Frau Marilyn.