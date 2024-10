Deutscher NHL-Star trifft doppelt - Sidney Crosby wird zum Killer

Das Team aus dem Bundesstaat New York unterlag mit 5:6 bei den Pittsburgh Penguins. Den entscheidenden Treffer erzielte Topstar Sidney Crosby in der Verlängerung, der seinen insgesamt 1600. Punkt in der nordamerikanischen Profiliga bejubelte.

Peterka, der auf der Europatour der Sabres eine Gehirnerschütterung erlitten hatte, meldete sich eindrucksvoll zurück. Der 22-jährige Münchner traf zum zwischenzeitlichen 3:1 und 4:4.

"Ich habe mich natürlich riesig gefreut, wieder zu spielen", sagte Peterka: "Bei Gehirnerschütterungen ist es immer gut, ein paar zusätzliche Tage zu bekommen. Auf der einen Seite war es natürlich frustrierend. Aber auf der anderen Seite wusste ich, dass die Saison lang ist und ich lieber ein oder zwei Spiele mehr verpasse als die halbe Saison."