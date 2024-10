Nach hartem Check: Sorgen um deutschen NHL-Star

Tage Thompson (9.) brachte Buffalo in der O2 Arena in Führung, eher Seamus Casey (12.), Paul Cotter (48.) und der Schweizer Timo Meier (55.) zum zweiten Saisonsieg schossen.

Die ersten Spiele in Nordamerika stehen in der Nacht zu Mittwoch deutscher Zeit an, der deutsche Topstar Leon Draisaitl startet mit den Edmonton Oilers einen Tag später daheim gegen die Winnipeg Jets.