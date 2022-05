NHL-Play-offs: Draisaitl kassiert Ausgleich mit den Edmonton Oilers

Leon Draisaitl muss mit den Edmonton Oilers in den Play-offs der NHL wieder zittern. Die Kanadier verloren das ruppige Spiel vier bei den Los Angeles Kings überraschend klar mit 0:4 und mussten in der Best-of-seven-Serie den 2:2-Ausgleich hinnehmen. Spiel fünf steigt in der Nacht zu Mittwoch in Edmonton.

Draisaitl hatte mit 21:38 Minuten neben Connor McDavid (21:45) die meiste Eiszeit bei den Oilers. Für LA, bei denen der ehemalige Bundestrainer Marco Sturm als Assistenzcoach hinter der Bande steht, waren Trevor Moore, Troy Stecher und Carl Grundström per Doppelpack erfolgreich.

Auch die Tampa Bay Lightning glichen gegen die Toronto Maple Leafs zum 2:2 aus. Center Ross Colton traf beim 7:3-Erfolg doppelt.