NHL: 766 Tore! Alexander Ovechkin zieht mit Jaromir Jagr gleich

Eishockey-Superstar Alexander Ovechkin hat in der NHL Platz drei der ewigen Torjägerliste erobert. Der russische Ausnahmekönner erzielte beim 5:4-Sieg der Washington Capitals gegen die Calgary Flames seine Treffer Nummer 765 und 766, womit er mit dem Tschechen Jaromir Jagr gleichzog. Nur die beiden Eishockey-Idole Wayne Gretzky (894) und Gordie Howe (801) liegen noch vor Ovechkin.

"Es ist natürlich immer schön, solche Meilensteine, solche Zahlen von sich zu hören", sagte der 36-Jährige: "Es ist eine ziemlich große Sache, und wie ich immer gesagt habe: Es ist ein ziemlicher cooler Moment, wenn man mit diesen Namen in Verbindung gebracht wird."

Jagr hatte Owetschkin erst kürzlich in den Himmel gelobt. "Er ist ein geborener Torjäger", sagte Jagr: "Das Spiel hat sich sehr verändert, und das ist ein Vorteil für ihn, weil er die Geschwindigkeit mitgehen kann. Und er hat einen großartigen Schuss." Aber der größte Vorteil sei, dass "niemand, wirklich niemand so stark ist wie er", meinte der Tscheche: "Also kann er nicht gestoppt werden, wenn er es nicht will."