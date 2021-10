Es ist endlich soweit! Der amtierende Meister Tampa Bay Lightning eröffnet gegen die Pittsburgh Penguins in der Nacht von Montag auf Dienstag die NHL-Saison 2021/22. Termine, Playoffs, Modus, Übertragung im TV und Livestream - SPOX liefert die wichtigsten Infos zur neuen Saison.

NHL Saison 2021/22: Termine, Playoffs, Modus

Die NHL ist nach etwas mehr als drei Monaten Pause wieder zurück! In der Nacht von Montag (12. Oktober) auf Dienstag (13. Oktober) beginnt die Regular Season. Titelverteidiger Tampa Bay Lightning eröffnet um 1.30 Uhr nachts gegen die Pittsburgh Penguins die Saison und startet gleichzeitig die Mission Threepeat. Nach zwei Stanley Cups in Folge hat das Team um Playoffs-MVP Andrei Wassilewski den dritten Titel in Serie im Visier.

Ebenso um 4 Uhr in der Nacht ihr erstes Spiel der neuen Saison bestreiten die Liga-Neulinge Seattle Kraken, die ab dieser Saison das 32. Team bilden, und die Vegas Golden Knights.

© getty Nationalspieler Philipp Grubauer hütet das Tor des Liga-Neulings Seattle Kraken.

Die neue Saison bringt einige Veränderungen mit sich. So werden die Teams nicht mehr in die wegen der andauernden Coronavirus-Pandemie angepassten Divisionen eingeteilt (bspw. eine rein kanadische Division). Die NHL kehrt nämlich wieder zum alten System von vor der Pandemie mit den alten Divisionen zurück. Es gibt also wieder folgende Divisionen: Pacific, Central, Atlantic und Metropolitan Division.

Die Kraken um Nationaltorhüter Philipp Grubauer sind dabei Teil der Pacific Division, dafür wechseln die Arizona Coyotes in die Central Division. Außerdem gibt es in der neuen Spielzeit wieder die üblichen 82 Regular-Season-Spiele zu absolvieren.

Nach der Regular Season wird es dann richtig spannend. Am 4. Mai beginnen die Playoffs. An diesen nehmen die jeweils acht besten Mannschaften der Eastern und Western Conference teil. Die Serien werden im Best-of-Seven-Modus gespielt. Die Mannschaft, die also als erste vier Spiele gewinnt, zieht als Sieger der Serie in die nächste Runde ein.

NHL Saison 2021/22: Übertragung im TV und Livestream

Nicht nur der Modus hat sich wieder verändert, auch in Sachen Übertragung gibt es Neuigkeiten, die Eishockey-Fans wissen sollten. Für die Saison 2021/22 besitzt nämlich nicht mehr der Streamingdienst DAZN die Übertragungsrechte, sondern Sky.

300 Spiele werden im Laufe der Saison vom Pay-TV-Sender übertragen, darunter auch die beiden Partien heute Nacht. Tampa Bay Lightning vs. Pittsburgh Penguins seht Ihr ab 1.30 Uhr auf Sky Sport 2 (HD), Vegas Golden Nights vs. Seattle Kraken ab 4 Uhr auf Sky Sport 2 (HD) bzw. Sky Sport 3 (HD).

Zum Sky-Paket gehören auch das NHL Winter Classic, das am 1. Januar nach Ausfall in der vergangenen Saison wieder zwischen Minnesota und St. Louis stattfindet, das All-Star Game, die Playoffs sowie alle Stanley-Cup-Partien dazu. Die Duelle, die es nicht bei Sky gibt, bietet nhl.tv an.

Die NHL gibt es darüber hinaus auch im Livestream bei Sky zu sehen. Diesen erreicht Ihr entweder mit einem SkyGo-Abonnement oder mit einem SkyTicket.

NHL, 2021/22: Die Mannschaften der Eastern Conference

Eastern Conference Metropolitan Division Atlantic Division Carolina Hurricanes Boston Bruins Columbus Blue Jackets Buffalo Sabres New Jersey Devils Detroit Red Wings New York Islanders Florida Panthers New York Rangers Montreal Canadiens Philadelphia Flyers Ottawa Senators Pittsburgh Penguins Tampa Bay Lightning Washington Capitals Toronto Maple Leafs

NHL, 2021/22: Die Mannschaften der Western Conference