NHL: Kutscherow und Stamkos halten Tampa Bay auf Halbfinal-Kurs

Titelverteidiger Tampa Bay Lightning steht dank seiner Sturmstars Nikita Kutscherow und Steven Stamkos in den Play-offs der NHL vor dem Einzug ins Halbfinale.

In Spiel vier der "best of seven"-Serie gegen die Carolina Hurricanes setzte sich Tampa Bay 6:4 durch und benötigt nur noch einen Sieg zum Einzug zum Weiterkommen. Die New York Islanders glichen mit einem 4:1 gegen die Boston Bruins zum 2:2 aus.

Der Russe Kutscherow und der Kanadier Stamkos steuerten je zwei Treffer und eine Torvorlage zum Sieg des Stanley-Cup-Champions bei.

Kutscherow hatte die gesamte Regular Season nach einer Hüft-OP verpasst, in den zehn Play-off-Spielen seit seinem Comeback kam er auf 17 Scorerpunkte (fünf Tore, zwölf Vorlagen).